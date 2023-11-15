Şanlıurfa'da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma

Şanlıurfa'da bir polis memuru hakkında, sokakta tartıştığı kişiyi "Sizin derinizi yüzeceğim" diyerek tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Şanlıurfa'da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma - 1

Şanlıurfa’da iddiaya göre, uyuşturucu suçundan yargılaması devam eden ve hakkında zorla getirilme kararı bulunan Aziz Beyaztaş (36), ablası Dilber Beyaztaş (38) ile birlikte Şehitlik Polis Merkezine gitti. 

Polis merkezinde Beyaztaş kardeşlere kimlik kartlarının eski olduğu hatırlatılarak, yenilemeleri ve adliyede bu şekilde ifade vermeleri istendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma - 2

Bunun üzerine Beyaztaş kardeşler, kimlik kartlarını yenilemek için adliye binasına 200 metre uzaklıkta bulunan Eyyübiye Kaymakamlığı’na gitti. Nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemleri bitikten sonra dışarı çıktıkları sırada olay yerine gelen Sarayönü Polis Merkezi Amirliği’nde görevli polis, kimlik kontrolü yaptı. Polis memuru, Aziz Beyaztaş’ı "Araman var, ekip çağıracağım" diyerek gözaltına almak istedi.

Şanlıurfa'da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma - 3

Gözaltı işlemine gerek olmadığını, adliye binasının yakın olduğunu belirten Dilber Beyaztaş, ifade vermeye gittiklerini belirtti.

Dilber Beyaztaş’ı "Sizi ilgilendiren bir şey yok” diyerek iten polis memuru, cebinden çıkardığı biber gazı ile müdahale etmeye başladı.

Bu esnada polis amiri biber gazının etkisi ile sersemleyen Aziz Beyaztaş’ın başına silah dipçiği ile vurdu. Polisin, "Sizin derinizi yüzeceğim” sözlerini sarf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma - 4

Beyaztaş kardeşler olay yerine gelen polisler tarafından araca konularak hastaneye götürüldü. Başına silah dipçiği ile vurulan Aziz Beyaztaş’ın başına 4 dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan Aziz Beyaztaş ile ablası Dilber Beyaztaş, kendilerini tehdit eden polisten şikayetçi olurken, 2 kardeş işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma - 5

POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Şanlıurfa Valiliği, sokakta tartıştığı kadını tehdit eden polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basında ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Şanlıurfa'da bir polis memurunun bir kadına saldırdığına' ilişkin iddiaları içeren haber üzerine ilgili polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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