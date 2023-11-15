Şanlıurfa'da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma
Şanlıurfa'da bir polis memuru hakkında, sokakta tartıştığı kişiyi "Sizin derinizi yüzeceğim" diyerek tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı.
Şanlıurfa’da iddiaya göre, uyuşturucu suçundan yargılaması devam eden ve hakkında zorla getirilme kararı bulunan Aziz Beyaztaş (36), ablası Dilber Beyaztaş (38) ile birlikte Şehitlik Polis Merkezine gitti.
Polis merkezinde Beyaztaş kardeşlere kimlik kartlarının eski olduğu hatırlatılarak, yenilemeleri ve adliyede bu şekilde ifade vermeleri istendi.