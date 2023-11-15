Şanlıurfa'da kadını sokakta tehdit eden polise soruşturma

Gözaltı işlemine gerek olmadığını, adliye binasının yakın olduğunu belirten Dilber Beyaztaş, ifade vermeye gittiklerini belirtti.

Dilber Beyaztaş’ı "Sizi ilgilendiren bir şey yok” diyerek iten polis memuru, cebinden çıkardığı biber gazı ile müdahale etmeye başladı.

Bu esnada polis amiri biber gazının etkisi ile sersemleyen Aziz Beyaztaş’ın başına silah dipçiği ile vurdu. Polisin, "Sizin derinizi yüzeceğim” sözlerini sarf ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi.