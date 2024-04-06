Şanlıurfa’da otogarda silahlı çatışma: Ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi gözaltında

İhbar üzerine otogara sevk edilen polis ekipleri taraflara müdahale ederek ayırdı. Yaralılar ise ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Deveci de bu sabah doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.