Şanlıurfa’da otogarda silahlı çatışma: Ölü sayısı 2'ye çıktı, 5 kişi gözaltında
Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, dün geceki kavgada Halil Deveci’nin (43) ardından akrabası Muhammed Deveci (14) de bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Esentepe Mahallesindeki Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı.