Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü. Dört kişi kayıp
29.12.2025 11:48
AA
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir otomobil sulama kanalına düştü. Ekipler araçta bulunan dört kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki dört kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Halil Gündüz yönetimindeki henüz plakası tespit edilemeyen otomobil, kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.
Otomobilde bulunduğu değerlendirilen dört kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.