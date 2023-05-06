Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı

Şanlıurfa'da 7 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobil sulama kanalına uçtu. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla kurtulurken, anne ve 5 çocuğu için başlatılan arama çalışmalarında 4 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı - 1

Şanlıurfa'da içinde aynı aileden 5'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 4 kardeşin cesedine ulaşıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı - 2

Hasan Çetin yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, Merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı - 3

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine dalgıç polisler ve aracın çıkarılması için vinç de sevk edildi.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı - 4

Sürücünün eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin'in içinde bulunduğu tahmin edilen otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı - 5

Otomobilde, isimleri henüz belirlenemeyen 4 çocuğun cesedine ulaşıldı. Bölgede anne ve bir çocuğun aranmasına devam edilirken, sürücünün ise kaza sırasında kendisini otomobilden atarak kurtulduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı - 6

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Hasan Çetin'in ayağında kırık olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı - 7
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı - 8
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı - 9
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı - 10
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı - 11
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