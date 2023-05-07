Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı

Şanlıurfa'da, akraba ziyareti dönüşünde stabilize yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına düşen ve suya gömülen otomobildeki 4 kardeşin cenazesinin çıkarıldığı kazada, kaybolan anne Özlem Çetin’in cansız bedenine ulaşıldı, Müslüm Çetin’i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 1

Yedikuyu Mahallesinde yaşayan akrabalarını ziyarete giden Çetin ailesi fertlerinin içinde bulunduğu Hasan Çetin (38) yönetimindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, kent merezine dönüş yolunda stabilize yolda kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 2

Can pazarının yaşandığı kazada Hasan Çetin, kendi imkanları ile kurtulurken bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri, araç içerisindeki eşi ile 5 çocuğunu arama çalışmalarına başladı.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 3

Gece geç saatlere kadar süren çalışmalarda dalgıç polisler otomobile ulaşarak vinçle sudan çıkardı.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 4

Sudan çıkarılan araçta İbrahim (4), Ecem (5), Aysun (9), ve Asmin Çetin'in (11) cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan anne Özlem ve oğlu Müslüm Çetin ise aramalara rağmen bulunamadı.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 5

BABA HASTANEDE

Sabah erken saatlerde kaybolan anne ve oğlunun bulunması içen yeniden arama çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 6

Çetin ailesinin yakınlarının da destek verdiği arama çalışmalarında otomobilin devrildiği yerden 2 kilometre uzaklıkta anne Özlem Çetin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 7

Sudan çıkarılan Özlem Çetin'in cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 8

Kayıp olan 1 yaşındaki Müslüm Çetin'i arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 9

Kazada ayağı kırılan baba Hasan Çetin’in hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma devam sürüyor.

Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 10
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 11
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 5 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı - 12
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