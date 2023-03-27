Şanlıurfa'da sağanak: Mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

VALİLİKTEN UYARI

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin tamamının sahada olduğu vurgulanarak, "Gelen ihbarlar, ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Can ve mal güvenliği açısından vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.