Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı durma noktasına getirdi. Bir eve yıldırımın düştüğü ilçede ağaçlar devrildi, bir binanın çatısı çöktü. Suya kapılan güvercin ise bir genç tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 1

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece doluya dönüştü.

Ceviz büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti. Doluya kırsal bölgede yakalanan sürücüler, zor anlar yaşadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 2

Şehir merkezindeki sürücüler ise araçlarını petrol istasyonlarındaki gölgeliklerin altına park edip zarar görmesini engellemeye çalıştı.

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 3

Yoğun yağış nedeniyle bazı evleri ve caddeleri su bastı.

Ceylanpınar Belediyesi ekipleri, evlere giren suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 4

ÇATI ÇÖKTÜ, EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Dolunun şiddetiyle bir binanın teras katındaki çatı çöktü. Şans eseri yaralanan olmazken yağışın etkisiyle bazı ağaçların da devrildiği görüldü. Bir evin üstündeki güneş enerjisi paneline de yıldırım düştü. Evdekiler büyük korku yaşarken paneller kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 5

SUYA KAPILAN GÜVERCİNİ KURTARDI

Cadde ve sokakların gole döndüğü ilçede bazı mahallelerde elektrikler kesildi. Suya kapılan bir güvercin ise genç bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 6

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, su baskını yaşanan Yenişehir Mahallesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 7
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 8
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 9
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 10
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 11
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 12
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 13
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 14
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 15
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 16
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 17
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 18
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi - 19
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