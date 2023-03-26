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Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oldu

Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte bazı cadde ve sokakları su bastı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı ev ve iş yerlerinde de su baskını oluştu.

Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oldu - 1

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da yağışlar da yaşamı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oldu - 2

14-15 Mart tarihinde 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oldu - 3

Sülemaniye, Manci ve Eyyübiye Mahallelerinde bazı ev ve işyerlerinde su baskını oluştu.

Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oldu - 4

Yağış nedeniyle ekili alanlar sular altında kalırken, trafikte seyreden sürücülerin alt geçitleri kullanmadıkları dikkat çekti.

Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oldu - 5

AFAD, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.

Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oldu - 6
Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oldu - 7
Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oldu - 8
Şanlıurfa’da sağanak yağış etkili oldu - 9
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