Şanlıurfa'da sele kapılan TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'da sele kapılan TIR'ın sürücüsü Emin Ergün'e ulaşılması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da sele kapılan TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor - 1

Bozova ve Hilvan ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yalıntaş Mahallesi geçişinde 15 Mart'ta sel sularına kapılarak sürücüsüyle gözden kaybolan TIR ile ilgili çalışmalara, yağmur sularının Atatürk Baraj Gölü'ne döküldüğü bölgede devam ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'da sele kapılan TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor - 2

Aralarında Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile dalgıçların da bulunduğu yaklaşık 100 kişi, çalışmalara destek veriyor.

Şanlıurfa'da sele kapılan TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor - 3

Kentte 15 Mart'ta Emin Ergün'ün kullandığı TIR devrilip sel sularına kapılmış, bu anlar cep telefonlarıyla da kaydedilmişti.

Şanlıurfa'da sele kapılan TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor - 4
Şanlıurfa'da sele kapılan TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor - 5

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında dün tırın dorsesine ulaşılmıştı.

Şanlıurfa'da sele kapılan TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor - 6
Şanlıurfa'da sele kapılan TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor - 7
Şanlıurfa'da sele kapılan TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor - 8
Şanlıurfa'da sele kapılan TIR şoförünü arama çalışmaları sürüyor - 9
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