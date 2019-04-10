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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'da 2'si kamyon 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

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    Bulgur yüklü 73 SD 628 plakalı kamyon, Akabe Mahallesi SSK Köprülü Kavşağı'nda önünde seyreden 63 ET 924 plakalı kamyona çarparak devrildi.
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    Kontrolden çıkan 63 ET 924 plakalı kamyon ise aynı güzergahta seyreden 3 otomobil ile çevrede bulunan alışveriş merkezinin önündeki ağaçlara çarparak durabildi.
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    Kazada, ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
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    Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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    Kaza nedeniyle Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu kısa süre trafiğe kapatıldı.
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