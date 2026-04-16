Şanlıurfa'daki okul saldırısında gözaltı sayısı yükseldi
16.04.2026 10:23
AA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okuldaki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 18 oldu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 14 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tehdit içerikli yorumlar paylaştığı tespit edilen bir kişi ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan bir kişi daha yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aralamalarda dijital materyallere el konuldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; okuldaki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 18'e çıktı.
NE OLMUŞTU?
Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski öğrencisi Ömer Ket, 14 Nisan Salı günü sabah saatlerinde okula girerek pompalı tüfekle ateş açmış, bazı öğretmen ve öğrencileri rehin olarak almıştı.
Saldırgan, kendi silahıyla hayatına son vermişti. Olayda 16 kişi yaralanmıştı.
TEHDİT MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Bir lokantada paket servis işi yaptığı belirtilen Ket'in, okul yönetimiyle sorunlar yaşadığı ve sanal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlendi.
Paylaşımlarda, Ket'in "Hazır olun bu okulda birkaç gün sonra saldırı olacak." ve "Yarın görüşürüz, hepinizi yok edeceğim." ifadelerini kullandığı tespit edildi.
Babası inşaat işçisi olan ve dokuz kişilik bir ailede yaşadığı belirtilen Ket'in, eğitim hayatındaki başarısızlığın sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği iddia edildi.
BİR SALDIRI HABERİ DE KAHRAMANMARAŞ'TAN GELDİ
Bu olayda bir gün sonra benzer saldırı haberi Kahramanmaraş'tan geldi.
Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, eğitim gördüğü okulda katliam yaptı. Olayda 9 kişi yaşamını yitirdi.