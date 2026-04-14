Şanlıurfa'daki okul saldırısında "Hazır olun" diyerek mesaj göndermiş
14.04.2026 15:44
NTV - Haber Merkezi
Şanlıurfa Siverek'teki bir lisede okulun eski öğrencisi tarafından pompalı tüfekle silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan Ömer Ket'in okulun sosyal medya hesabındaki gönderilere tehdit mesajları attığı ve saldırıyı haber verdiği ortaya çıktı.
Siverek'te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki pompalı tüfekli saldırıya ilişkin yeni mesajlar ortaya çıktı.
Okulun eski öğrencisi olduğu ve 9. sınıfta açık öğretime geçiş yaptığı belirtilen Ket'in okulun sosyal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı belirlendi.
"HAZIR OLUN"
Saldırganın mesajında, “Hazır olun birkaç gün sonra saldırı olacak” dediği görüldü.
Başka bir gönderide ise Ket'in "Hepinizi" yok edeceğim" yazdığı ortaya çıktı.
Başka bir gönderide ise saldırganın tehdit mesajlarını sürdürdüğü ve "Saldırı gününde 50 kişi. İlk sen gideceksin müdür" yazdığı ortaya çıktı.
Ket'in bir çok paylaşıma yorum yaptığı belirlenirken saldırıyı haber verdiği de görüldü.
OLAY ANININ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI
Olay anının görüntüleri de ortaya çıktı.
Ket'in okul koridorlarında tüfekle dolaşarak mermisini doldurup ateş açtığı ve öğrencilerin kendilerini sınıflara kapatıp korumaya çalıştığı güvenlik kameralarına yansıdı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak; 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci olmak üzere 16 yaralı olduğunu açıkladı.
Şıldak, "Şükürler olsun can kaybımız yok. Sağlık durumları orta seviyede değerlendirilen bazı yaralılarımız il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesi'nde sürüyor." dedi.
EĞİTİME 4 GÜN ARA
Olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıklama yaptı.
Güvenlik birimlerinin geniş çaplı inceleme başlattığını duyuran İçişleri Bakanlığı, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini açıkladı.
MEB de inceleme başlatıldığını duyurup bir başmüfettiş ve müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.
Okulda eğitime dört gün ara verildi.
NE OLMUŞTU?
Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski öğrencisi Ket, sabah saatlerinde okula girerek pompalı tüfekle ateş açmış, bazı öğretmen ve öğrencileri rehin olarak almıştı.
Saldırgan, kendi silahıyla hayatına son vermişti.