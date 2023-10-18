Şanlıurfa'daki ''ucube'' otel 23 saniyede yıkıldı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde mimari yapıyla uyuşmadığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen ve ''ucube'' olarak nitelendirilen 4 katlı 3 yıldızlı otel, iş makinesiyle 23 saniyede yıkıldı.

Şanlıurfa'daki ''ucube'' otel 23 saniyede yıkıldı - 1

Yapımı 2000 yılında tamamlanan Birecik Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla Halfeti’nin yüzde 80’i su altında kaldı. Çoğu çiftçilik yapan ilçe sakinlerinin büyük bölümü, evlerinin su altında kalmasının ardından, 15 kilometre uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşındı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Şanlıurfa'daki ''ucube'' otel 23 saniyede yıkıldı - 2

Taş mimariyle yapılmış evlerin ve camilerin su altında kaldığı ilçe, aradan geçen sürede doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

Şanlıurfa'daki ''ucube'' otel 23 saniyede yıkıldı - 3

Mülkiyeti Halfeti Belediyesi’ne ait olan, 2014 yılında belediye tarafından bir turizm firmasına protokolle kiraya verilen Şimaliye Mahallesi’nde 21 bin 519 metrekarelik arazideki 4 katlı, 3 yıldızlı otelin, ilçenin silüetini bozduğu gerekçesi ile Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yıkılmasına karar verildi.

Şanlıurfa'daki ''ucube'' otel 23 saniyede yıkıldı - 4

Otel sahibinin yargıya taşıdığı davanın görülmesi devam ederken, belediye ekipleri geçen hafta iş makineleriyle yıkıma gitti.

Şanlıurfa'daki ''ucube'' otel 23 saniyede yıkıldı - 5

Yıkım sırasında gerginliğin yaşanması üzerine ara verilen çalışma bugün devam etti. Ekipler tarafından iş makineleriyle 23 yıllık bina, 23 saniyede kepçenin kolona vurmasıyla yıkıldı. Ortalığın duman kaplandığı yıkım sırasında polis ekipleri bölgede önlem aldı.

Şanlıurfa'daki ''ucube'' otel 23 saniyede yıkıldı - 6

''HALFETİ'NİN BAĞRINA SAPLANAN HANÇERİ ÇIKARDIK''

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, o bölgeyi yeşil alan olarak kullanacaklarını belirterek, kötü görüntünün ortadan kalktığını söyledi. Albayrak, otelin ilçenin silüetini bozduğu ve tarihi ve mimari yapıya uymadığı için mahkeme kararıyla yıkıldığını kaydetti. Belediye başkanı, ''Halfeti, Şanlıurfa’nın ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarından bir tanesinin bağrına saplanan hançeri bugün itibarıyla biz çıkardık.'' diye konuştu.

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