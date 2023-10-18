Şanlıurfa'daki ''ucube'' otel 23 saniyede yıkıldı

''HALFETİ'NİN BAĞRINA SAPLANAN HANÇERİ ÇIKARDIK''

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, o bölgeyi yeşil alan olarak kullanacaklarını belirterek, kötü görüntünün ortadan kalktığını söyledi. Albayrak, otelin ilçenin silüetini bozduğu ve tarihi ve mimari yapıya uymadığı için mahkeme kararıyla yıkıldığını kaydetti. Belediye başkanı, ''Halfeti, Şanlıurfa’nın ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarından bir tanesinin bağrına saplanan hançeri bugün itibarıyla biz çıkardık.'' diye konuştu.