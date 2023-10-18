Şanlıurfa'daki ''ucube'' otel 23 saniyede yıkıldı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde mimari yapıyla uyuşmadığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen ve ''ucube'' olarak nitelendirilen 4 katlı 3 yıldızlı otel, iş makinesiyle 23 saniyede yıkıldı.
Yapımı 2000 yılında tamamlanan Birecik Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla Halfeti’nin yüzde 80’i su altında kaldı. Çoğu çiftçilik yapan ilçe sakinlerinin büyük bölümü, evlerinin su altında kalmasının ardından, 15 kilometre uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşındı.