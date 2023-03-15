Şanlıurfa'yı sağanak vurdu: Hastaneyi su bastı, okullar tatil edildi

Açıklamada, "Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir. Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır.

Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir. Olayda herhangi bir cihaz da zarar görmemiştir." denildi.