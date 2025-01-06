Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırının sanıkları hakim karşısına çıktı! Mahkeme başkanını kızdıran gülümseme
İstanbul, Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin, aralarında saldırganların da bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen sanıklardan biri avukatlara güvenmediği için susma hakkını kullanmak istediğini gülerek söyleyince mahkeme başkanından uyarı yedi. Bir diğer sanık ise olay günü Esenyurt ve Beylikdüzü'nde kiralık ev baktıklarını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.
Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı davası başladı.