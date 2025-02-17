Santorini'deki deprem fırtınası Türkiye kıyılarını etkiler mi? Metre metre taşkın riski belirlendi
Santorini Adası'ndaki sismik hareketlilik devam ederken Türkiye kıyılarında tsunami riski de oldukça merak ediliyor. Uzmanlar, taşkın riski olan alanları metre metre belirledi. İzmir'in iç körfezde bulunması ve Ege kıyı şeridinin de adalar tarafından korunması nedeniyle bu bölgelerdede tsunami riskinin düşük olduğuna dikkat çeken uzmanlar, "En fazla risk ise Bodrum'un güneyinde, Datça'nın uç kesimlerinde." dedi.
Yunan adalarında giderek artan sismik kriz, bölge halkında endişe yaratıyor.
Bölgede yaşanabilecek büyük bir deprem, Ege’deki tsunami tehdidi gündemde tutmaya devam ediyor.