Şap hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Şap hastalığı hayvandan insana bulaşır mı?
Şap hastalığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı sonrasında artan vaka artışları nedeniyle hayvan pazarlarının kapatılması sonrasında merak ediliyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yakından takip ettiği şap hastalığı, özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar arasında hızla yayılan, ciddi ekonomik kayıplara neden olabilen viral bir enfeksiyondur. Son yıllarda zaman zaman görülen şap vakaları, hem üreticilerde hem de tüketicilerde endişeye neden olabiliyor. Peki, şap hastalığı nedir, nasıl bulaşır? Şap hastalığı hayvandan insana bulaşır mı?
Şap hastalığı (Foot and Mouth Disease - FMD), çift tırnaklı hayvanları etkileyen son derece bulaşıcı bir viral hastalıktır. Etkeni “Aphthovirus” adlı bir virüstür. En sık sığır, koyun, keçi ve domuzlarda görülür. Hayvanlarda yüksek ateş, ağız içinde yaralar, tırnak aralarında ve memelerde lezyonlarla kendini gösterir. Şap hastalığı ölüme neden olmasa da süt veriminde ciddi düşüşlere, kilo kaybına ve hayvan ticaretinde kısıtlamalara yol açtığı için ekonomik açıdan büyük risk taşır.