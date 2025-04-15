Sapanca bungalovda jakuzi üstünde gizli kamera rezaleti: iki kişi tutuklandı
Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu. Sakarya Valiliği, olaya ilişkin hem adli hem de idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. İşletme sahibi ve bir çalışanı gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalov içerisinde bulunan gizli kamera skandalına ilişkin Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı.
Olayla ilgili işletme sahibi ve bir çalışanı gözaltına alınarak tutuklandı.