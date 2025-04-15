Sapanca bungalovda jakuzi üstünde gizli kamera rezaleti: iki kişi tutuklandı

Sapanca'da geceliği 12 bin lira olan bungalovda gizli kamera bulunmuştu. Sakarya Valiliği, olaya ilişkin hem adli hem de idari tahkikat başlatıldığını açıkladı. İşletme sahibi ve bir çalışanı gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sapanca bungalovda jakuzi üstünde gizli kamera rezaleti: iki kişi tutuklandı - 1

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalov içerisinde bulunan gizli kamera skandalına ilişkin Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Olayla ilgili işletme sahibi ve bir çalışanı gözaltına alınarak tutuklandı.

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Sapanca bungalovda jakuzi üstünde gizli kamera rezaleti: iki kişi tutuklandı - 2

Sakarya Valiliği, ilçedeki bir bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçti. İşletmede inceleme yapıldı.

İşletme sahibi H.K. (31) ile bir çalışanı polis ekiplerince gözaltına alındı. H.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İşletmenin ilçe belediyesi tarafından süresiz olarak mühürlendi.

Sapanca bungalovda jakuzi üstünde gizli kamera rezaleti: iki kişi tutuklandı - 3

NE OLMUŞTU?

Son zamanlarda popüler tatil yerlerinden biri olan Sapanca'da gizli kamera rezaleti yaşanmıştı. Sapanca'da bir bungalov kiralayan aile yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampülün içinde önce kırmızı bir ışık ardından da kamerayı fark etti.

Sapanca bungalovda jakuzi üstünde gizli kamera rezaleti: iki kişi tutuklandı - 4

Geceliği 12 bin TL olan bungalov işletmecileri bu rezalet karşısında önceki müşterileri suçladı.

360 derecelik açıyla görüntü kaydedebilen gizli kamerada kayıt yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

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