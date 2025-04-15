Sapanca bungalovda jakuzi üstünde gizli kamera rezaleti: iki kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Son zamanlarda popüler tatil yerlerinden biri olan Sapanca'da gizli kamera rezaleti yaşanmıştı. Sapanca'da bir bungalov kiralayan aile yatak odası ve jakuzinin üstündeki ampülün içinde önce kırmızı bir ışık ardından da kamerayı fark etti.