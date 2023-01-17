Sapanca Gölü alarm veriyor: Su 40 metre çekildi

Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ının, Kocaeli'nin ise su ihtiyacının yüzde 15'ini karşılayan ve kuraklık sebebiyle Yuvacık Barajı'na su çekilen Sapanca Gölü'nde, beklenen yağışların gelmemesi nedeni ile seviye her geçen gün düşüyor.
Bu yıl beklenen yağışların gelmemesi ve en önemlisi kar yağışının olmaması nedeniyle Sapanca Gölü, yüzde 15 seviyesine gerileyen Yuvacık Barajı'na kasım ayından bu yana günlük 180 bin ton su vererek Kocaeli’ye de nefes oldu.
Ancak gölde su seviyesi kritik eşik olan 30,99 seviyesine geriledi. Suyun yaklaşık 40 metre çekildiği bölgedeki görüntüler ise endişelendirdi.
Balıkların sazlık alana yumurta bıraktığını belirterek canlı yaşamını da olumsuz etkilediğini belirten mahalle sakini Erdoğan Kaplan, “Balıklar, ördekler gelip buraya yuva yapıyordu. Nasıl gelsinler hayvanlar buraya sazlar karada kaldı. Balık sayısı da azalıyor. Eskiden balıkçılık vardı burada şimdi kalmadı. Eskiden köyün geçim kaynağı balıkçılıktı.” diye konuştu.
Sakarya’da yaşayan ve sık sık Eşme’ye geldiğini söyleyen Muhammet Taha Özbahçeli ise, “Çocukluğumda buraya yüzmeye geliyorduk. Son zamanlarda bu çekilmeden dolayı su geriledi. Belimize su gelirdi şu an çok zor. İklim değişiyor, geçmişte değişmişti yine değişecek. Ocak ayında olmamıza rağmen hava hala bozmadı.” şeklinde konuştu.