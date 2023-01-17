Sapanca Gölü alarm veriyor: Su 40 metre çekildi

Sakarya’da yaşayan ve sık sık Eşme’ye geldiğini söyleyen Muhammet Taha Özbahçeli ise, “Çocukluğumda buraya yüzmeye geliyorduk. Son zamanlarda bu çekilmeden dolayı su geriledi. Belimize su gelirdi şu an çok zor. İklim değişiyor, geçmişte değişmişti yine değişecek. Ocak ayında olmamıza rağmen hava hala bozmadı.” şeklinde konuştu.