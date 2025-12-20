Sapanca Gölü alarm veriyor. Su çekildi, sahil sessizleşti
20.12.2025 13:59
AA
Sapanca Gölü’ndeki su seviyesindeki hızlı düşüş, Kocaeli’nin Eşme sahilini de vurdu. Bölge halkı “gelecek nesiller susuz kalabilir” uyarısı yapıyor.
100 METREYİ AŞAN SU ÇEKİLMELERİ
Sapanca Gölü’nde son dönemde hızlanan su çekilmesi, Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Mahallesi’nde yaşayanlar ile sahildeki işletmecileri endişelendirdi. Yağış yetersizliği nedeniyle su seviyesi 28,49 metreye kadar düşerken, kıyıda yer yer 100 metreyi aşan çekilmeler gözlendi.
Sapanca Gölü’nde son dönemde hızla düşen su seviyesi, Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme sahilinde yaşayanlar ve işletmecilerde endişeye yol açtı. Yağış yetersizliği nedeniyle gölde yaşanan çekilme, tarımsal üretimi ve kıyı turizmini olumsuz etkiliyor.
Yaklaşık 3 bin nüfuslu Eşme Mahallesi, tarım ve göl turizmiyle öne çıkıyor. Sapanca Gölü’nün oluşturduğu mikroiklim, bölgedeki meyve üretiminin verimi ve kalitesi açısından büyük önem taşıyor. Göl kıyısındaki kafe ve küçük işletmeler ise özellikle hafta sonları ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.
Maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü’nün su seviyesi, son olarak 2014 yılında 29,64 metreye kadar düşmüştü. Yıllar içinde yağışlarla toparlanan seviye, son dönemde etkili olan kuraklık nedeniyle yeniden gerilemeye başladı. Göldeki su seviyesi 12 Aralık itibarıyla 28,49 metreye kadar indi. Çekilme sonucu kıyıda geniş çıplak alanlar oluşurken, iskeleler ve tekneler karaya oturdu.
Eşme sahilinde kafeterya işleten Yasin Aydın, gölün mahalle için hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Birkaç yıldır doğru düzgün yağış almıyoruz. Aralık ayındayız ama derelerden su gelmiyor. Dereler akmayınca göl de kendini besleyemiyor” dedi. Aydın, bazı noktalarda çekilmenin 100 metreyi bulduğunu vurgulayarak, “Daha önce 50-60 metre çekilme görmüştük. Şu an rekor denilebilecek bir seviyedeyiz” ifadelerini kullandı.
Suyun azalmasının turizmi de doğrudan etkilediğini söyleyen Aydın, “İnsanlar buraya suyu görmeye geliyor. Su çekilince buranın sihri kayboluyor. İşlerimiz en az yarı yarıya düştü. Göle bakınca üzülüyoruz. Böyle giderse çocuklarımız içecek su bulamayabilir” diye konuştu. Aydın, çözümün gölün daha sıkı şekilde korunmasından geçtiğini dile getirdi.
Eşme’de doğup büyüyen 63 yaşındaki emekli Ahmet Çetin Kocaağa da çocukluğunda gölden testilerle eve su taşıdıklarını anlattı. Kocaağa, “Bahçelerdeki meyve ağaçlarını göl suyuyla sulardık. Eşme’deki pompa istasyonları artık devre dışı kaldı” dedi. 2014’te de benzer bir durum yaşandığını ancak bu kadar büyük bir çekilme olmadığını belirten Kocaağa, bazı bölgelerde suyun 200 metreye yakın çekildiğini söyledi.
Kuraklığın ana neden olduğuna dikkat çeken Kocaağa, “Sapanca Gölü geçmişte Kocaeli’nin susuz kalmaması için devreye girdi. Göl de kuruma aşamasına gelirse su ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız?” ifadelerini kullandı. Çekilen alanların kirletilmesine de tepki gösteren Kocaağa, çevrenin temiz tutulması çağrısı yaptı.
Eşme sahilinde işletmecilik yapan Erdoğan Kaplan ise gölün kıyıdan yaklaşık 70 metre çekildiğini belirterek, “Daha önce de çekilme olmuştu ama bu boyutta değildi. Yüzmeye gelenler artık gelmiyor. Su gelmezse işletmecinin işi çok zor” dedi.
Bölge sakinleri ve işletmeciler, Sapanca Gölü için acil önlemler alınmasını isterken, yaşanan su kaybının hem bugünü hem de geleceği tehdit ettiğine dikkat çekiyor.