Sapanca Gölü alarm veriyor. Su çekildi, sahil sessizleşti

Eşme’de doğup büyüyen 63 yaşındaki emekli Ahmet Çetin Kocaağa da çocukluğunda gölden testilerle eve su taşıdıklarını anlattı. Kocaağa, “Bahçelerdeki meyve ağaçlarını göl suyuyla sulardık. Eşme’deki pompa istasyonları artık devre dışı kaldı” dedi. 2014’te de benzer bir durum yaşandığını ancak bu kadar büyük bir çekilme olmadığını belirten Kocaağa, bazı bölgelerde suyun 200 metreye yakın çekildiğini söyledi.

Kuraklığın ana neden olduğuna dikkat çeken Kocaağa, “Sapanca Gölü geçmişte Kocaeli’nin susuz kalmaması için devreye girdi. Göl de kuruma aşamasına gelirse su ihtiyacımızı nasıl karşılayacağız?” ifadelerini kullandı. Çekilen alanların kirletilmesine de tepki gösteren Kocaağa, çevrenin temiz tutulması çağrısı yaptı.