Sapanca Gölü de kritik seviyenin altına düştü: Bir dizi tedbir kapıda
Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu sağlayan Sapanca Gölü'nün doluluk oranı kritik seviyenin altına indi. Gölde kalıntılar ortaya çıkarken su seviyesinin 10 santimetre daha düşmesi durumunda çeşitli önlemler alınacak.
Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşanıyor.
Sapanca Gölü'nü de kuraklık vurdu.