Sapanca Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkıldı

SASKİ ekiplerinin 4 paletli ekskavatör, 4 damperli kamyon, 2 kazıcı-yükleyici ve çok sayıda personelle sabahın ilk saatlerinde sahaya indiği belirtilen açıklamada, 1 Ocak'ta tebligat gönderilen iskelelerin yasal sürede kaldırılmayan bölümlerinin kontrollü şekilde alandan çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından göl çevresinin hem doğal yapısına kavuşacağı hem de vatandaşların kullanımına açık ve güvenli alan haline geleceği kaydedilerek, "Sapanca Gölü çevresinde yürüttüğümüz çalışma yıkım değil, kamusal alanların hukuka uygun geri kazanılmasıdır. Kıyı şeridinde yer alan kaçak iskeleler kontrollü biçimde kaldırılmakta, göl ekosistemine zarar verilmemektedir. Bu adımla Sapanca Gölü kıyıları yeniden vatandaşlarımızın kullanımına açılacak, göl dış etkenlerden korunacak ve kıyı-kenar çizgisinde hukuksuz yapılaşmanın önüne geçilecektir." ifadelerine yer verildi.