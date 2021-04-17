Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor

Sakarya’da Sapanca Gölü’nde su seviyesi 31.43 metre seviyesine yükseldi. Gölde suyun çekildiği yerler, yeniden suyla kaplandı.

DHA 17.04.2021 - 18:08

Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor - 1
Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ının, Kocaeli’nin ise yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde, geçen aralık ayında kuraklık nedeniyle su seviyesi 32.50’den 30.34 metre seviyesine kadar düştü.
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor - 2
Gölde suların yaklaşık 50 metre çekilmesiyle rıhtımlar ortada kaldı.
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor - 3
Kar ve yağmur yağışlarının ardından her geçen gün gölde su seviyesi yükselmeye başladı.
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor - 4
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından yapılan ölçümlere göre göldeki su seviyesi bugün itibari ile 31.43 seviyesine yükseldi.
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor - 5
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yuvacık Barajı’nın dolması nedeniyle Sapanca Gölü’nden aldığı suyu kurdukları sistemle geri aktardıklarını açıkladı.
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor - 6
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor - 7
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor - 8
Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseliyor - 9

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