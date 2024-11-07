Sapanca Gölü'nde tehlike çanları çalıyor: Kayıklar karaya oturdu
Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nün su kotu, kuraklık nedeniyle 30,13 metreye düştü. Son 5 yılın en düşük kotu olan gölde kayıklar tamamen karaya oturdu. Kıyıda ise deniz kabukları görüldü.
Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle yazın yeteri kadar yağış düşmemesi, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle birçok ilde göl, baraj, nehir ve akarsu gibi su kaynaklarında kuraklık yaşandı.