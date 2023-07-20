Sapanca Gölü’ne düştüğü sanıldı, Adapazarı’nda çıktı

Olay yerine sağlık, dalgıç polisler ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde ve çevresinde arama yaptı.

Arama çalışmaları sırasında kayıp olduğu düşünülen kızın Adapazarı ilçesinde başka bir arkadaşının yanına gittiği ortaya çıktı.

Ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı.