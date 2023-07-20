Sapanca Gölü’ne düştüğü sanıldı, Adapazarı’nda çıktı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göl kenarında görüldükten sonra kaybolduğu öne sürülen 17 yaşındaki S. B. için ekipler alarma geçti. Dalgıç ekipleri gölde arama yaparken, genç kızın Adapazarı ilçesinde bir arkadaşının yanında olduğu ortaya çıktı.
Sapanca Gölü’ne arkadaşıyla birlikte vakit geçirmeye gelen S.B., bir süre sonra nereye gittiğini söylemeden arkadaşlarının yanından ayrıldı.
S.B.’den haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan arkadaşları göle düşmüş olabileceğini düşünerek, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.