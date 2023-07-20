Sapanca Gölü’ne düştüğü sanıldı, Adapazarı’nda çıktı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göl kenarında görüldükten sonra kaybolduğu öne sürülen 17 yaşındaki S. B. için ekipler alarma geçti. Dalgıç ekipleri gölde arama yaparken, genç kızın Adapazarı ilçesinde bir arkadaşının yanında olduğu ortaya çıktı.

Sapanca Gölü’ne düştüğü sanıldı, Adapazarı’nda çıktı - 1

Sapanca Gölü’ne arkadaşıyla birlikte vakit geçirmeye gelen S.B., bir süre sonra nereye gittiğini söylemeden arkadaşlarının yanından ayrıldı.

S.B.’den haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan arkadaşları göle düşmüş olabileceğini düşünerek, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Sapanca Gölü’ne düştüğü sanıldı, Adapazarı’nda çıktı - 2

Olay yerine sağlık, dalgıç polisler ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, gölde ve çevresinde arama yaptı.

Arama çalışmaları sırasında kayıp olduğu düşünülen kızın Adapazarı ilçesinde başka bir arkadaşının yanına gittiği ortaya çıktı.

Ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı.

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