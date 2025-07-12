Sapanca Gölü'nün su seviyesinde düşüş

Kuraklık Sapanca Gölü’nü de vurdu. Gölün su seviyesi 30,21 metreye düştü.

Sapanca Gölü'nün su seviyesinde düşüş - 1

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ını, Kocaeli’nin ise yüzde 15’ini karşılayan Sapanca Gölü, yetersiz yağışlar nedeniyle alarm vermeye başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sapanca Gölü'nün su seviyesinde düşüş - 2

Geçen yıl aynı dönemde 31,43 metre olan su seviyesi, bu yıl 30,21 metre olarak ölçüldü.

Sapanca Gölü'nün su seviyesinde düşüş - 3

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (SASKİ) yapılan açıklamada Sapanca Gölü’nün kuraklık ve bilinçsiz kullanım nedeniyle her geçen gün su kaybı yaşadığı belirtildi.

Sapanca Gölü'nün su seviyesinde düşüş - 4

Açıklamada "Geçtiğimiz yılların ortalamasına göre ciddi anlamda çekilme yaşayan göl havzasını korumak için çalışmalarımızı artırdık. Güçlü altyapı anlayışı ile su kayıplarının önüne geçerken, yer altından taşınan her bir damla suyun anlık takibini son teknoloji cihazlar ile yapıyoruz. Güncel seviyesi 30.21 olan gölümüzü geleceğe eksiksiz bir şekilde taşımak için tasarruflu su kullanım bilincini okullarda, mahallelerde ve sosyal mecralarda küçükten büyüğe her vatandaşımızla ulaştırıyoruz. Gerekli görülen noktalarda sondaj yöntemi ile yer altı kaynaklarını alternatif olarak kullanıyoruz. Sakarya’nın su kaynaklarına birlikte sahip çıkmak için vatandaşlarımızdan da suyu tasarruflu ve bilinçli kullanmaları noktasında hassasiyet bekliyoruz.” denildi.

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