Saplantılı eski sevgili dehşeti. Gülhan'ın 8 kez kalbi durdu
09.12.2025 15:09
DHA
İki yıl boyunca kaçtı, takıntılı eski sevgili evinin önünde bıçakladı. 30 yaşındaki Gülhan T. yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.
İki yıl boyunca sürekli adres değiştirdi, defalarca uzaklaştırma kararı aldırdı...
Ancak eski sevgilisi 30 yaşındaki Gülhan'ın peşini hiç bırakmadı. Evinin önünde Mehmet S. tarafından bıçaklanan genç kadın, şimdi yaşam savaşı veriyor.
Apart otelde çalışan 30 yaşındaki Gülhan T., arkadaşıyla yaşadığı Keçiören ilçesindeki evden dün sabah işe gitmek için çıktığında, kendisini bekleyen eski sevgilisi Mehmet S. ile karşılaştı.
Mehmet S., çıkan tartışmada Gülhan T.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan Gülhan T., ihbarla adrese çağrılan ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadın, yoğun bakımda tedavi görüyor. Mehmet S. ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.
UZLAŞTIRMA KARARINI 7 KEZ İHLAL ETMİŞ
Gülhan T.'nin ev arkadaşı Aybüke Erdoğan (fotoğrafta), Mehmet S.'nin 2 yıl önce 3 ay kadar birliktelik yaşadığı Gülhan'ın peşini bırakmadığını ileri sürdü.
Gülhan'ın sürekli adres değiştirdiğini, uzaklaştırma kararı aldırdığını, ancak kurtulamadığını belirten Erdoğan, "En son benim yanıma geldi. Burayı da bulmuş. Dün işe gitmek için çıktığında bıçaklamış. Biz bittik. 2 senedir uğraşıyor. Kaç kez uzaklaştırmayı ihlal etti. 7 kez ihlal, bir ceza bile verilmedi" dedi.
Erdoğan, Gülhan'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü, 8 kez kalbinin durduğunu anlatarak, "Yaşama umudu yok ama biz ümidi kesmiyoruz. 3 aylık bir ilişki yaşadılar altı üstü. 2 senedir bağlantısı kesilmedi. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdık. Sürekli takip ediyormuş. En sonunda tek yakalamış. Onun neler çektiğini ben biliyorum, kimse bilmez. Sabah pusuya yatmış. Orada bıçağı almış eline. Boynuna gelmiş. Çok çığlık atılmış. Her yeri kesik bir şekilde yatıyor." diye konuştu.
Erdoğan, Gülhan'ın sürekli kaçtığını belirterek, "Sürekli taciz ediyordu. Batıkent'e taşındı, Batıkent'teki evini buldu. Mamak'a gitti, Mamak'takini buldu. Etlik'tekini buldu, benim burayı buldu. Her yeri buldu. Çorum'daki köydeki evlerini bulmuş, Gülhan daha köydeki ev adresini bilmezken o bulmuş. Hep taciz etti. En ağır cezayı almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan emniyette sorgusu süren Mehmet S.'nin (Fotoğrafta) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.