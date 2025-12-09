Saplantılı eski sevgili dehşeti. Gülhan'ın 8 kez kalbi durdu

Erdoğan, Gülhan'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü, 8 kez kalbinin durduğunu anlatarak, "Yaşama umudu yok ama biz ümidi kesmiyoruz. 3 aylık bir ilişki yaşadılar altı üstü. 2 senedir bağlantısı kesilmedi. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdık. Sürekli takip ediyormuş. En sonunda tek yakalamış. Onun neler çektiğini ben biliyorum, kimse bilmez. Sabah pusuya yatmış. Orada bıçağı almış eline. Boynuna gelmiş. Çok çığlık atılmış. Her yeri kesik bir şekilde yatıyor." diye konuştu.