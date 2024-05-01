Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale

ÖZEL: AYM HERKES İÇİN BAĞLAYICIDIR

"Valilik, bakanlık, ‘Taksim gösteri meydanı değildir’ diyordu. Mahkeme kararı 2013 yılının Aralık ayına ait Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıdır. 2023 Aralık’ta AYM kararın başına da Türk Milleti adına yazarak hepiniz karar verdim. Taksim anlamlı bir meydandır. O gün isteyen herkes orada bulunabilir diyor. AYM herkes için bağlayıcıdır. AYM söylemiştir; meydan emekçilerindir.

Bugünkü inat Anayasaya inat etmektir. Bu yanlışa itiraz ediyoruz. Ben İçişleri Bakanı ile iki gündür müzakere eidyorum. Yanlışta ısrar ediyorlar. İşçiyle bu meydana geldik."

Ekrem İmamoğlu ise, “Son beş yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Saraçhane'deki hak arama mücadeleleri başarıyla sonuçlandı, halkın istediği oldu. Eninde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün, ama seneye.” ifadelerini kullandı.