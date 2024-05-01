Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale
İstanbul’da 1 Mayıs gerilime sahne oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde Saraçhane’de toplanan sendika ve siyasi partiler Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Alanda açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin Taksim kararını hatırlattı. Taksim Meydanı’na doğru yürümek isteyenlere, polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Yaşanan arbedede hafif yaralanan polisler olurken, bazı vatandaşlar biber gazı nedeniyle fenalaştı. Sendikaların eylemi sonlandırmasının ardından gruplar Saraçhane’den ayrıldı. Toplam 210 kişi gözaltına alınırken 28 polis ise yaralandı.
İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak isteyen konfederasyon, sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları Fatih’teki Saraçhane Meydanı’nda toplandı.