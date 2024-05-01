Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale

İstanbul’da 1 Mayıs gerilime sahne oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde Saraçhane’de toplanan sendika ve siyasi partiler Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Alanda açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi’nin Taksim kararını hatırlattı. Taksim Meydanı’na doğru yürümek isteyenlere, polis biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Yaşanan arbedede hafif yaralanan polisler olurken, bazı vatandaşlar biber gazı nedeniyle fenalaştı. Sendikaların eylemi sonlandırmasının ardından gruplar Saraçhane’den ayrıldı. Toplam 210 kişi gözaltına alınırken 28 polis ise yaralandı.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 1

İstanbul’da 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak isteyen konfederasyon, sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları Fatih’teki Saraçhane Meydanı’nda toplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 2

Sabahın erken saatlerinden itibaren polisin güvenlik önlemi aldığı Saraçhane’deki tarihi Bozdoğan Sukemeri altında, polis tarafından güvenlik önlemi alındı.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 3

Saraçhane’deki meydana giren vatandaşlar, polis tarafından üst aramasından geçirildi.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 4

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu öncülüğünde çok sayıda siyasi parti üyesi de meydanda toplandı.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 5

ÖZEL VE İMAMOĞLU DA ALANA GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da alana geldi.

Alanda gazetecilere bir açıklama yapan Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin Taksim Meydanı'na ilişkin aldığı kararı hatırlattı.

Özel şunları söyledi:

"Çağrıcı örgütler Saraçhane’de çağrıda bulundular. Biz de örgütümüzü Saraçhane’ye çağırdık. Elbette hedef Taksim Meydanı’dır. Çünkü 1 Mayıs’ın sembol meydanı Taksim Meydanı’dır. Geçen seneye kadar Taksim’i ilk önce açıp şimdi Türkiye’ye bir utancı yaşatıyorlar."

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 6

ÖZEL: AYM HERKES İÇİN BAĞLAYICIDIR

"Valilik, bakanlık, ‘Taksim gösteri meydanı değildir’ diyordu. Mahkeme kararı 2013 yılının Aralık ayına ait Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıdır. 2023 Aralık’ta AYM kararın başına da Türk Milleti adına yazarak hepiniz karar verdim. Taksim anlamlı bir meydandır. O gün isteyen herkes orada bulunabilir diyor. AYM herkes için bağlayıcıdır. AYM söylemiştir; meydan emekçilerindir.

Bugünkü inat Anayasaya inat etmektir. Bu yanlışa itiraz ediyoruz. Ben İçişleri Bakanı ile iki gündür müzakere eidyorum. Yanlışta ısrar ediyorlar. İşçiyle bu meydana geldik."

Ekrem İmamoğlu ise, “Son beş yıldır Saraçhane hak arama noktasına dönüştü. Saraçhane'deki hak arama mücadeleleri başarıyla sonuçlandı, halkın istediği oldu. Eninde sonunda Taksim'de bir buluşmaya dönüşecek. Ama bugün, ama seneye.” ifadelerini kullandı.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 7

Bölgede polisin güvenlik önlemleri sürerken, DİSK öncülüğündeki sendika ve siyasi partiler Taksim Meydanı’na doğru yürümek için sukemerine doğru hareket etti.

Bu sırada DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, emniyet amirleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 8

Bu görüşmenin ardından alanın ön tarafındaki kalabalık arttı.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 9

Gruptakiler Taksim Meydanı'na doğru yürümek istedi.

Bu sırada arbede yaşandı.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 10

Polis, gruptakilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

Yaşanan arbede sırasında hafif şekilde yaralanan polisler ve biber gazı nedeniyle fenalaşanlar oldu.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 11

Bölgede toplanan sendikalar, “Artık Taksim’i daha fazla zorlamayacağız.” açıklaması yaptı.

Bu açıklamanın ardından gruplar alandan ayrıldı.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 12

Emniyet güçlerinin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 13

Grupların dağılmasının ardından Saraçhane Meydanı’nda gelenlerden geriye flamalar, flama sopaları, su şişeleri ve sökülen taşlar kaldı.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 14

İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri göstericilerin dağılmasının ardından temizlik çalışmalarına başladı.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 15

210 GÖZALTI

210 kişi gözaltına alıınırken rylemcilerin saldırıları sırasında 28 polisin yaralandığı öğrenildi.

Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 16
Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 17
Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 18
Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 19
Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 20
Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 21
Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 22
Saraçhane’de 1 Mayıs gerilimi: Taksim’e yürümek isteyenlere gazla müdahale - 23
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