Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar

'SARALLAR MAHKEMESİ' İDDİASI

Ayrıca, "Sarallar" soruşturmasıyla ilgili; aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanları ya da ünlüler için mahkeme kurulduğu, anlaşmazlık yaşayan isimlerle de komisyon karşılığı görüşmeler yapıldığı iddiasında araştırma devam ediyor.

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