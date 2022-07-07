Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar

Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen ve iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu operasyona yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şüphelilerin, tatil beldelerindeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı yaptıkları belirlendi.

Haberler - DHA 07.07.2022 - 11:57 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 12:06

Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 1

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanını bastığı anlar ortaya çıktı.

Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 2

Sarallar grubuna 28 Haziran’da bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 3

merkezli Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda aralarında grubun liderliğini yaptığı iddia edilen Erdal Acar’ın da bulunduğu 122 şüpheli gözaltına alındı.

Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 4

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yaklaşık 10 gün boyunca emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 31’i dün geri kalan 91 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 5

Şüphelilerin sevk edilmesinin ardından operasyonda ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi.

Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 6

KILIÇLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ele geçirilenler arasında kılıçlar dikkat çekti. Şüphelilerin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları telsizler de sergide yer aldı.

Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 7

'SARALLAR MAHKEMESİ' İDDİASI

Ayrıca, "Sarallar" soruşturmasıyla ilgili; aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanları ya da ünlüler için mahkeme kurulduğu, anlaşmazlık yaşayan isimlerle de komisyon karşılığı görüşmeler yapıldığı iddiasında araştırma devam ediyor.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 8

ÜNLÜ İSİMLER İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Öte yandan, aralarında dizi oyuncuları ve spor yorumcularının da bulunduğu bazı ünlü isimler de soruşturma kapsamında emniyete çağrılmıştı.

Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 9

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği,7 adet kılıç, 7 adet telsiz, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 3 hançer, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 10
Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 11
Sarallar operasyonu: Haraç için eğlence mekanı basmışlar - 12

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER