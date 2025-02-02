Sarallar suç örgütü üyesini emniyet müdürü kaçırdı: Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak da gözaltında
Sarallar suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak yardımıyla yurtdışına kaçırıldığı belirlendi. Karakurt ve Koçak gözaltına alındı. İşte Ataşehir'den İpsala Sınır Kapısı'na uzanan firarın ayrıntıları...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarallar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit, kasten yaralama" gibi suçlarla 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için 28 Aralık'ta operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 31 şüpheli yakalanırken, suç örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunamamıştı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Turan Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurtdışına firar ettiği tespit edildi.