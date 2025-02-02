Sarallar suç örgütü üyesini emniyet müdürü kaçırdı: Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak da gözaltında

PLAKA TANIMA SİSTEMİNE YAKALANDILAR

Edirne Emniyetine ait olan ve Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı aracı da Ener Aktaş'ın başka bir araçla takip ettiği kamera kayıtlarına yansıdı. Emniyet müdürünün kullandığı 22 ACK 841 plaka otomobilin, 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunu kullanarak Avrupa yakasına geçtiği ve Kınalı Mevkiinden devam ederek E84 karayolunu kullandığı, Tekirdağ, Malkara ve Keşan üzerinden devam ederek İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği Plaka Tanıma Sistemi (PTS) plaka tanıma sistemi kameralarından belirlendi.



Ener Aktaş'ın kullandığı 34 MOP 459 plakalı otomobilin de diğer aracın peşinden İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği tespit edildi.