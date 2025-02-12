"Sarayburnu Fatihleri" dondurucu soğuğa aldırmadı: Yıllardır yaz kış demede yüzüyorlar

"SAĞLIK İÇİN SOĞUK SU ŞİFADIR"

Gruba öncülük eden Yüksel Sönmez, "Biz uzun yıllardır burada suya girdiğimiz için üşümüyoruz. Alışık olmayan zaten buraya girmesin. 12 Şubat Çarşamba biz yine buradayız. Su 7 buçuk derece. Bu suda fazla kalmayacaksın. Gireceksin 15 dakika sonra çıkacaksın. Eğer 1 saat fazla kalırsan hipotermi geçirirsin. Biz suda ne kadar kalacağımızı biliyoruz. Sağlık için soğuk su büyük şifa. Mesela Hasan ağabey tam 45 yıldır burada denize giriyor. 45 yıldır hasta olmadı. Biz ekip olarak devamlı buradayız. 365 gün girenler de var; zaman zaman girenler de var. Alışık olmayan bu suya girmesin, hipotermi geçirmesin. Sağlık için soğuk su şifadır" diye konuştu.





