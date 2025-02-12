"Sarayburnu Fatihleri" dondurucu soğuğa aldırmadı: Yıllardır yaz kış demede yüzüyorlar

İstanbul'da, "Sarayburnu Fatihleri" adlı bir grup dondurucu soğuğa aldırmadan denize girdi. Grup üyelerinden bir kişi 'Karın yağmasıyla sıcaklık 1 derece daha düşmüş. Su ne kadar soğusa da yüzmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Dondurucu havaya ve kar yağışına aldırış etmeyen başka bir kişi ise, Büyükçekmece Sahili'nde denize girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Sarayburnu Fatihleri" dondurucu soğuğa aldırmadı: Yıllardır yaz kış demede yüzüyorlar - 1

İstanbul'da kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' adını veren bir grup, saat 09.00 sıralarında yer yer devam eden kar yağışına ve soğuk havaya aldırmadan Sarayburnu açıklarında denize girdi.

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"Sarayburnu Fatihleri" dondurucu soğuğa aldırmadı: Yıllardır yaz kış demede yüzüyorlar - 2

Yıllardır yaz kış demeden denize giren grup, İstanbul'da etkisini sürdüren soğuk havada geleneği yine bozmadı. Denizden çıkan grup üşümediklerini, soğuk suyun şifa olduğunu söyledi.

"Sarayburnu Fatihleri" dondurucu soğuğa aldırmadı: Yıllardır yaz kış demede yüzüyorlar - 3

"SAĞLIK İÇİN SOĞUK SU ŞİFADIR"

Gruba öncülük eden Yüksel Sönmez, "Biz uzun yıllardır burada suya girdiğimiz için üşümüyoruz. Alışık olmayan zaten buraya girmesin. 12 Şubat Çarşamba biz yine buradayız. Su 7 buçuk derece. Bu suda fazla kalmayacaksın. Gireceksin 15 dakika sonra çıkacaksın. Eğer 1 saat fazla kalırsan hipotermi geçirirsin. Biz suda ne kadar kalacağımızı biliyoruz. Sağlık için soğuk su büyük şifa. Mesela Hasan ağabey tam 45 yıldır burada denize giriyor. 45 yıldır hasta olmadı. Biz ekip olarak devamlı buradayız. 365 gün girenler de var; zaman zaman girenler de var. Alışık olmayan bu suya girmesin, hipotermi geçirmesin. Sağlık için soğuk su şifadır" diye konuştu.


"Sarayburnu Fatihleri" dondurucu soğuğa aldırmadı: Yıllardır yaz kış demede yüzüyorlar - 4

"10 DERECE OLSA DA FARK ETMEZ"

Tam 45 yıldır yaz kış demeden Sarayburnu'nda yüzen Hasan Güzel, "Yaşlanmayı durduran en güzel şey soğuk sudur. Herkese tavsiye ederiz ama bu mevsimde değil. Önce yazın başlayacaklar. Sonrasında alışa alışa bizim gibi rahat yüzebilirler. Çok şükür üşümüyoruz. Hava - 10 derece olsa da fark etmez" dedi. Grup üyelerinden başka bir kişi ise, "Soğuk su ilaç. Biz yıllardır girdiğimize ve hasta da olmadığımıza göre soığuk suyun mucizesi kesilikle var." dedi.


"Sarayburnu Fatihleri" dondurucu soğuğa aldırmadı: Yıllardır yaz kış demede yüzüyorlar - 5

"SPOR SAĞLIK DENİZ ŞİFADIR"

Grup üyesi Ramazan Değer ise " 365 gün denizdeyiz diyoruz. Şubat 'ın 1'inde kış mevsimi yüzme açılışımızı yaptık. Alışkanlığı olmayan insanlara kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Buradan bulunan ilaç eczanede bulunamaz diyoruz. Spor sağlık deniz şifadır. " dedi. Konuşmaların ardından grup üyeleri hava sıcaklığı 1 dereceyi gösterirken, sıcaklığı 7,5 derece olarak ölçülen denize girdi uzun süre yüzdü.

"Sarayburnu Fatihleri" dondurucu soğuğa aldırmadı: Yıllardır yaz kış demede yüzüyorlar - 6

BÜYÜKÇEKMECE SAHİLİ'NDE YÜZDÜ

Büyükçekmece Sahili de aynı görüntülere sahne oldu. Büyükçekmece Sahili'nde karlı havaya aldırış etmeyen bir kişi denize girdi. Kar yağışı sürerken denize giren kişiyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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