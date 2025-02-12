"Sarayburnu Fatihleri" dondurucu soğuğa aldırmadı: Yıllardır yaz kış demede yüzüyorlar
İstanbul'da, "Sarayburnu Fatihleri" adlı bir grup dondurucu soğuğa aldırmadan denize girdi. Grup üyelerinden bir kişi 'Karın yağmasıyla sıcaklık 1 derece daha düşmüş. Su ne kadar soğusa da yüzmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Dondurucu havaya ve kar yağışına aldırış etmeyen başka bir kişi ise, Büyükçekmece Sahili'nde denize girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' adını veren bir grup, saat 09.00 sıralarında yer yer devam eden kar yağışına ve soğuk havaya aldırmadan Sarayburnu açıklarında denize girdi.