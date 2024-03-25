Sarayköy Belediyesi hangi partide? Sarayköy Belediye başkanı kimdir? Sarayköy Belediye başkan adayları
Sarayköy Belediyesi hangi partide? Sarayköy Belediye Başkanı kimdir? Sarayköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Sarayköy Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Sarayköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Sarayköy yerel seçim sonuçları..
SARAYKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Saraköy Belediyesini 10.555 alınan oy ve %51.84 oy oranı ile AK Parti adayı Ahmet Necati Özbaş kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%51.84
- CHP%46.38
- DP%0.59
- Vatan Partisi%0.42
- Saadet Partisi%0.40
- DSP%0.21
- Diğer%0.16