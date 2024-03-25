Sarayköy Belediyesi hangi partide? Sarayköy Belediye başkanı kimdir? Sarayköy Belediye başkan adayları

SARAYKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sarayköy Belediyesi Başkanı Ahmet Necati Özbaş Kimdir?

1971 yılında Sarayköy' de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Sarayköy'de tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Sarayköy'de aile şirketlerinin başına geçti.

AK Parti ile başlayan siyaset hayatında 2004-2008 ve 2012-2013 yılları arasında Ak Parti İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İyi derecede İngilizce bilen Özbaş , evli ve 2 çocuk babasıdır.