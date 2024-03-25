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Sarayköy Belediyesi hangi partide? Sarayköy Belediye başkanı kimdir? Sarayköy Belediye başkan adayları

Sarayköy Belediyesi hangi partide? Sarayköy Belediye Başkanı kimdir? Sarayköy Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Sarayköy Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Sarayköy Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Sarayköy yerel seçim sonuçları..

Sarayköy Belediyesi hangi partide? Sarayköy Belediye başkanı kimdir? Sarayköy Belediye başkan adayları - 1

SARAYKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Saraköy Belediyesini 10.555 alınan oy ve %51.84 oy oranı ile AK Parti adayı Ahmet Necati Özbaş kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%51.84
  • CHP%46.38
  • DP%0.59
  • Vatan Partisi%0.42
  • Saadet Partisi%0.40
  • DSP%0.21
  • Diğer%0.16

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarayköy Belediyesi hangi partide? Sarayköy Belediye başkanı kimdir? Sarayköy Belediye başkan adayları - 2

SARAYKÖY BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sarayköy Belediyesi Başkanı Ahmet Necati Özbaş Kimdir?

1971 yılında Sarayköy' de doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Sarayköy'de tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Sarayköy'de aile şirketlerinin başına geçti.

AK Parti ile başlayan siyaset hayatında 2004-2008 ve 2012-2013 yılları arasında Ak Parti İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İyi derecede İngilizce bilen Özbaş , evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sarayköy Belediyesi hangi partide? Sarayköy Belediye başkanı kimdir? Sarayköy Belediye başkan adayları - 3

SARAYKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • AHMET NECATİ ÖZBAŞ
  • AHMET ÇELİKAK
  • FATMA GÜNEŞ
  • ŞABAN BADAK
  • FATİH AKGÖREN
  • OSMAN TANRIVERDİ
  • RAMAZAN KOÇYİĞİT
  • MEHMET SALİH KONYA
  • OSMAN TUNÇ
  • MEHMET AYDEMİR
  • ÖZLEM ASİLTÜRK
  • MELİKE KUTOĞLU
  • ALİ DİRENÇ
Sarayköy Belediyesi hangi partide? Sarayköy Belediye başkanı kimdir? Sarayköy Belediye başkan adayları - 4

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