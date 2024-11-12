Sarı altın çiçek için son 3-4 gün! Yağmur gelmezse son kalanlar da ölecek

Özellikle eylül ayı içerisinde ekilen kanolaların yüzde 50’sinde verim kaybı yaşandığını anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

“Artık onları yağışlar da kurtaramaz. Yağış olsa büyüyecek, kuruyor. Şu anda toprağa da baktığımız zaman bir gram nem yok, tav yok. Bunların ne olacağını yağışların sonra göreceğiz, böyle bir şey ile ilk defa karşılaştık.

Şu anda Trakya'da, Edirne'de bence yüzyılın kurağını yaşıyoruz. Buğdaylar da tamamen kuruya ekildi. Bu zamana kadar çıkmaları gerekiyordu ki gelişim evrelerini tamamlasın. Kanolalar evrelerini tamamlayamazsa yarın aralık, ocak ve şubat soğuklarında ne olacaklarını hep beraber göreceğiz.

Bu şekilde kurağa ekimler yaptık ama bu kadar uzun süre yağışın gelmemesi, artı bu kadar yüksek derecede sıcaklıklar ile hiç karşılaşmadık. 30-35 dereceleri gördük. Bu sıcaklıklarla hiç karşılaşmadık.

Biraz az yağış alırdı ama ısı düşük olduğundan dolayı o nem giderdi. Ama gerçekten yaz ayı sıcaklıkları kadar olduğundan böyle bir şeyi hatırlayan yok.”