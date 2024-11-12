Sarı altın çiçek için son 3-4 gün! Yağmur gelmezse son kalanlar da ölecek
Trakya’da ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve çiftçinin sarı altın çiçek diye adlandırdığı kanolayı kuraklık vurdu. Beklenen mevsimsel yağışlar bir türlü gelmeyince ekinlerin yüzde 50’si öldü, geri kalanları ise birkaç gün içinde yağmur yağmazsa ölecek. Edirne Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, “Üretici bir umutla ekti. Fakat iklimsel değişiklikler eylül ve ekim ayında da devam ettiğinden dolayı bu sefer kanolada da hüsrana uğradı. Çok masraflar yapıldı.” dedi.
Trakya’nın sarı altın çiçeği kanola, bölge yağış alamayınca yaşanan kuraklığa yenik düştü.
Ayçiçeğine alternatif olarak ekimi Trakya’da her geçen yıl artan kanolada, yüzde 50’lere varan verim kaybı yaşandı.