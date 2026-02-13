Sarı kod verildi, Foça'yı sağanak vurdu. Caddeler sular altında kaldı
13.02.2026 08:38
Son Güncelleme: 13.02.2026 08:51
İHA
İzmir'e bugün için sarı kodlu şiddetli yağış uyarısı verildi. Yeni Foça bölgesinde gece başlayan şiddetli sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından sarı kodlu uyarı İzmir'de şiddetli yağış etkili oluyor.
Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışla birlikte dere yataklarından taşan çamurlu sular yerleşim yerlerine yayıldı.
İç kesimlerdeki cadde ve sokaklar derelerden gelen çamurlu sularla kaplanırken sahil şeridinde ve mahalle aralarında park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı.
Sahil bandındaki dükkanları ve evlerin zemin katlarını su bastı.
Yağışın halen devam ettiği bölgede sahil yolu ve mahalle aralarındaki sokaklarda su seviyesi yükseliyor.
Park halindeki çok sayıda araç su içinde kalırken, Yağışın halen devam ettiği Bölgedeki taşkın ve su baskınları etkisini sürdürüyor.
ANTALYA'DA VE MERSİN'DE OKULLAR TATİL
Antalya'nın Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer ilçelerinde etkili olmasını beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Mersin'in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.