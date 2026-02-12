Sarı kodlu uyarının ardından İzmir ve Osmaniye'de yollar göle döndü, trafik kilitlendi
12.02.2026 11:57
Son Güncelleme: 12.02.2026 12:06
AA, İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), kuvvetli sağanak uyarılarının ardından Osmaniye ve İzmir'de yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kıyı Ege ve Akdeniz için alarm vermiş, Çanakkale, Balıkesir İzmir, Aydın, Muğla, Antalya’nın doğu ilçelerinde yağışların çok kuvvetli olacağını açıklamıştı.
MGM'nin uyarılarının ardından Osmaniye'de ve İzmir'de kuvvetli sağanak etkili oldu.
OSMANİYE
Kent merkezinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağışta cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Birikintiler nedeniyle trafiğin aksadığı yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı, Devlet Bahçeli Altgeçidi çift taraflı ulaşıma kapatıldı.
Sağanakta bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.
Osmaniye Belediyesi ve itfaiye ekipleri, yağıştan etkilenen mahallelerde temizlik çalışması başlattı.
EVLER BOŞALTILDI
Bahçe ilçesine bağlı Aşağı Arıcaklı köyü Ayran mevkii Kümesli bölgesinde, yoğun yağışların ardından zeminin yumuşamasıyla birlikte toprak kayması yaşandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede inceleme yaparak hasar tespit çalışmalarına başladı. Risk altında bulunan 5 ev, güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Bölgede gerekli önlemler alınırken, yetkililerin incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.
İZMİR
MGM'nin İzmir için yaptığı "sarı kodlu" kuvvetli yağış uyarısının ardından beklenen sağanak sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına aldı.
Aniden bastıran ve şiddetini artıran yağış nedeniyle İzmir'in birçok noktasında caddeler ve sokaklar adeta göle döndü.
TRAFİK DURDU
Yağışın en çok hissedildiği noktalardan biri, kentin ana arterlerinden olan Gaziemir Akçay Caddesi oldu. Normal şartlarda da yoğun trafiğin yaşandığı Optimum AVM bölgesinde, su birikintileri ve görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte trafik tamamen kilitlendi.
Sürücüler, yavaşlayan trafik akışı nedeniyle dakikalarca direksiyon başında beklemek zorunda kaldı.
Yağışın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak ve su tahliyesi yapmak için çalışma başlattı. Trafik polisleri ise ana yollarda aksamaların önüne geçmek için yoğun mesai harcıyor.
Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün boyu aralıklarla devam edeceğini bildirerek vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.