''Sarı komar'' adıyla da biliniyor: Zigana Dağı'nı altın gibi süsledi

Gümüşhane'den bölgeye gelen Selami Karaaslan, gördüğü manzaranın kendisini çok etkilediğini belirterek "Bugün il merkezinde 30-32 derece sıcaklıktan buraya geldik ve montumuzu giymek zorunda kaldık. Burada sisin de etkisiyle serinledik. Çayımızı kahvemizi içtik. Çok güzel bir manzara vardı. Sarı komar çiçeklerinin muhteşem kokusunu içimize çektik. Burası çok güzel bir yer herkese tavsiye ederim" dedi.