''Sarı komar'' adıyla da biliniyor: Zigana Dağı'nı altın gibi süsledi
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı, kış aylarında olduğu gibi bahar aylarında da büyüleyici doğal güzellikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Bugünlerde açan ve Zigana Dağını adeta kucaklayan sarı zifin çiçekleri bölgeyi seyrine doyumsuz bir tabloya dönüştürürken, yükseklerde hala varlığını koruyan kar kütlelerinin bembeyaz örtüsü, yemyeşil doğa ve sarının binbir tonuyla birleşen zifin çiçekleri görenleri adeta büyülüyor.