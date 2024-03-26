Sarıcakaya Belediyesi hangi partide? Sarıcakaya Belediye başkanı kimdir? Sarıcakaya Belediye başkan adayları
Sarıcakaya Belediyesi hangi partide? Sarıcakaya Belediye Başkanı kimdir? Sarıcakaya Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Sarıcakaya Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Sarıcakaya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Sarıcakaya yerel seçim sonuçları..
SARICAKAYA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir İnönü Belediyesini 2.393 alınan oy ve %65.26 oy oranı ile AK Parti adayı Hüseyin Çam kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti %65.26
- CHP %33.19
- Saadet Partisi %0.95
- BBP %0.25
- DSP %0.14
- BTP %0.11
- Diğer %0.11