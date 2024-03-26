Sarıcakaya Belediyesi hangi partide? Sarıcakaya Belediye başkanı kimdir? Sarıcakaya Belediye başkan adayları

SARICAKAYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam Kimdir?





1984 Yılında Çorum’un Bayat İlçesinde dünyaya gelen Hüseyin ÇAM, İlköğretimini Bayat'ta, Orta öğretimini ise Çorum Atatürk Lisesinde tamamlamıştır. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye bölümünü kazanmış, buradaki eğitimini 3,5 yılda bitirerek üstün başarı ile mezun olmuştur.Kaymakamlık Mesleğine 2008 yılında Adıyaman Kaymakam Adayı olarak başlamış, 2010-2011 yılları arasında A.B.D.'de University Of Soulth Carolina’da Public Manegemant And Leadership programını bitirerek 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlamıştır.Niğde/Ulukışla ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Giresun/Piraziz Kaymakamlığı, Artvin/Murgul Kaymakamlığı ve Tunceli/Hozat Kaymakamlığının ardından; 08/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Müşterek Kararname ile 05.09.2019 tarihinde İlçemizde ki görevine başlamııştır.2019 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından Yılın Kaymakamı ödülüne ; Hozat Kaymakamlığı döneminde tarım alanında yaptığı projeler ile eğitim alanında, sosyal ve kültürel alanlarda yaptığı çalışmalar dolayısıyla layık görülen Kaymakam ÇAM, Şehit Kaymakam Ersin ATEŞ Üstün Hizmet Ödülünü İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU'nun elinden aldı.Kaymakam Hüseyin ÇAM, evli ve 3 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.