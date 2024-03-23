Sarıçam Belediyesi hangi partide? Sarıçam Belediye başkanı kimdir? Sarıçam Belediye başkan adayları
Sarıçam Belediyesi hangi partide? Sarıçam Belediye Başkanı kimdir? Sarıçam Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Sarıçam Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Sarıçam Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Sarıçam yerel seçim sonuçları..
SARIÇAM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Sarıçam Belediyesini 57.503 alınan oy ve %61.63 oy oranı ile MHP adayı Bilal Uludağ kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %61.63
- İyi Parti %32.90
- DSP %1.92
- HDP %1.49
- Saadet Partisi %1.05
- BBP %0.45
- Diğer %0.57