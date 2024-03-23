imsakiye

Sarıçam Belediyesi hangi partide? Sarıçam Belediye başkanı kimdir? Sarıçam Belediye başkan adayları

Sarıçam Belediyesi hangi partide? Sarıçam Belediye Başkanı kimdir? Sarıçam Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Adana Sarıçam Belediyesini hangi parti kazandı ve Adana Sarıçam Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Adana Sarıçam yerel seçim sonuçları..

Sarıçam Belediyesi hangi partide? Sarıçam Belediye başkanı kimdir? Sarıçam Belediye başkan adayları - 1

SARIÇAM BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adana Sarıçam Belediyesini 57.503 alınan oy ve %61.63 oy oranı ile MHP adayı Bilal Uludağ kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %61.63
  • İyi Parti %32.90
  • DSP %1.92
  • HDP %1.49
  • Saadet Partisi %1.05
  • BBP %0.45
  • Diğer %0.57

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıçam Belediyesi hangi partide? Sarıçam Belediye başkanı kimdir? Sarıçam Belediye başkan adayları - 2

SARIÇAM BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sarıçam Belediyesi Başkanı Bilal Uludağ  Kimdir?

Bilal Uludağ, 1970 yılında İmamoğlu Sayca Köyünde doğdu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında kendi isteği ile çalıştığı hukuk bürosundan ayrılarak Uludağ Hukuk Bürosunu kurdu.

MHP Sofulu Beldesi Yönetim Kurulu Üyesi (2005 - 2008) olarak başladığı siyasal yaşamını daha sonra; MHP Sarıçam İlçesi Kurucu Üyesi (2008 - 2009), MHP Sarıçam İlçesi Yönetim Kurulu Üyesi ve 2`nci Başkanı (2009 - 2012), MHP Sarıçam İlçesi 2`nci Başkanı (2012 - 2013) ve Sarıçam İlçesi 3`ncü Başkanı olarak (2013-halen )sürdürüyor.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), INTA (International Trademark Association), İş ve İnsan Kaynakları Enstitüsü Derneği, Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Derneği, Çukurova Hukukçular Derneği Üyesi olan Av. Bilal Uludağ, ulusal ve uluslararası olan bu kuruluşların çalışmalarına da düzenli olarak katkıda bulunuyor.

Bilal Uludağ, evli ve iki çocuk babasıdır.

Sarıçam Belediyesi hangi partide? Sarıçam Belediye başkanı kimdir? Sarıçam Belediye başkan adayları - 3

SARIÇAM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BİLAL ULUDAĞ
  • HÜSEYİN GÖÇMEN
  • YUSUF ÖZER
  • ABDULKADİR İNCİ
  • UĞUR AŞIK
  • DİLEK TEPE
  • AYDIN ALDATMAZ
  • MUSTAFA YETER
  • MEHMET CAN ATAŞ
  • ALİ DEVELİ
  • DOĞAN AĞBULUT
  • İBRAHİM TANRIVERDİ
  • ERTUĞRUL SİNCER
  • NİHAT VURGUN
  • HALUK ATADEMİR
  • HAKKI ÖĞÜT
  • SİBEL DEMİRCİ
  • SÜLEYMAN GÖNÜL
  • BEYSUN TANKUT
Sarıçam Belediyesi hangi partide? Sarıçam Belediye başkanı kimdir? Sarıçam Belediye başkan adayları - 4

ADANA İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!


Seçim Sonuçları

Adana Seçim Sonuçları

İmamoğlu Seçim Sonuçları
Ceyhan Seçim Sonuçları
Çukurova Seçim Sonuçları
Aladağ Seçim Sonuçları
Feke Seçim Sonuçları
Karataş Seçim Sonuçları
Saimbeyli Seçim Sonuçları
Kozan Seçim Sonuçları
Karaisalı Seçim Sonuçları
Pozantı Seçim Sonuçları
Sarıçam Seçim Sonuçları
Seyhan Seçim Sonuçları
Yumurtalık Seçim Sonuçları
Yüreğir Seçim Sonuçları
Tufanbeyli Seçim Sonuçları

DAHA FAZLA GÖSTER