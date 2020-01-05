Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı

Sarıkamış Harekatı'nın üzerinden 105. yıl geçti.
Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Asım'ın nesli asrın yürüyüşünde" sloganıyla "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.
Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muarrem Kasapoğlu, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Bakan Pakdemirli de Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında şehitleri andıklarını söyledi.
Ecdadın bir asır önce vatan topraklarını korumak için mücadele ettiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
"105. yıl sonra aynı coğrafyada askerlerimizin ayak bastığı topraklarda, onları hatırlayarak rahmetle minnetle anarak yolumuza devam ediyoruz. Kıtlık içerisinde yaşanan Birinci Dünya Savaşı içerisinde yaşamış oldukları şartlar, vermiş olduğumuz şehitlerimiz, bir dram meselesi ama aynı zamanda bizim için kahramanlık abidesidir. Sarıkamış olmasaydı, Çanakkale olmazdı, Çanakkale olmasaydı İstiklal Harbi, bugünkü Türkiye'miz olmazdı."