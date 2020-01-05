Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaşlısı ve genciyle bir arada olduklarını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"O ruhu hissetmek, onlara güçlü bir şekilde taşımak ve gençlerimizde bu ruhun, bilincin var olmasını sağlamak bizim için önemli bir görev. Gerek Sarıkamış'taki yürüyüş gerek Çanakkale'deki 57. Alay yürüyüşümüz, çalışmalarımız açıkçası bu kutsal emaneti ilelebet payidar kılmak amacını taşıyor. Biz bu gençlerimizde bu ruhu, inancı görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu seneki tablo da bize bunu gösteriyor. Yarınların daha aydınlık olacağını müjdeliyoruz. Bu anlamda bugün çok mutluyuz."





