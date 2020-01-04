"Sarıkamış şehitleri" anısına kardan heykeller yapıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi. Bununla birlikte Kars'ta 10 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ile kar altında meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı 04.01.2020 - 09:58





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizlerin önüne ne engel koyarlarsa koysunlar, bugün aştığımız gibi yine aşacağız. Tüm dünyaya adaletimiz, merhametimiz, hukuk anlayışımız ve vefamızla ders vermeye devam edeceğiz." dedi.





Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Aslan, Yunus Kılıç, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Erzurum Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ve Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak, karanfil bıraktı.

Bakan Kasapoğlu, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle kutsal topraklarda yürümekten onur duyduğunu söyledi.

Anma etkinliklerindeki heyecanın her geçen gün arttığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:



Gençlerimizin her yıl artan heyecanla bu yürüyüşe katılmasından müteşekkiriz. Yarınların anneleri, babaları olarak bu topraklara onlar sahip çıkacaklar. Onları yarınlara hazırlamak noktasında bizler de çalışmaya devam edeceğiz. Fedakarlık ruhunu, bu vefakarlığı hissetmek çok anlamlı. Bu yıl katılımın artmasından dolayı heyecan duyuyoruz. Bizlerin önüne ne engel koyarlarsa koysunlar, bugün aştığımız gibi yine aşacağız. Tüm dünyaya adaletimiz, merhametimiz, hukuk anlayışımız ve vefamızla ders vermeye devam edeceğiz."





Bakan Pakdemirli de amaçlarının 105 yıl önceki ruhu yeniden hafızalara kazımak olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin asırlar boyu kimsenin boyunduruğu altına girmediğini kaydetti.

Pakdemirli, "Bu anlamlı günde Cumhurbaşkanımızın selamlarını Kars'a getirdim. Bu günleri unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Allahuekber Dağları'nı bilindiği üzere Milli Park ilan ettik. Asırlar boyu Türk milleti hiç kimsenin boyunduruğu altında kalmadı, yaşamadı. Bazı işgaller olmuş olabilir ama hiç bir zaman boyunduruğu altında yaşamamış. Burada amaç o ruhu devam ettirmek." diye konuştu.

10 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ 10 bin kişi Sarıkamış şehitlerini anmak için "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları atarak yürüdü.

İlçedeki Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı da yürüyüş öncesi kahramanlık türküleri okuyarak gösteri sundu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye düşmesi ve kar yağışına aldırmayan yaklaşık 10 bin kişi, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı.

Yürüyüş kortejinin en önünde yürüyen askerler "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları atarak yürüdü.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Katılımcılar yürüyüşün ardından şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi.