Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü
Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin asker, harekatın 110. yıldönümününde anılıyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında toplanan vatandaşlar, yürüyüşe başladı.
Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.