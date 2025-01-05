Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü

Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin asker, harekatın 110. yıldönümününde anılıyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında toplanan vatandaşlar, yürüyüşe başladı.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 1

Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 2

Kent merkezi ile Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 3

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 4

Toplanma alanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Talip Uzun, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 5

Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde de yürüyüş güzergahında soğuk hava ve don nedeniyle vatandaşlar için UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri konuşlandırıldı.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 6

Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edecek.

Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 7
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 8
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 9
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 10
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 11
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 12
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 13
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 14
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 15
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 16
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 17
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 18
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 19
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 20
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 21
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 22
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 23
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 24
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 25
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 26
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 27
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 28
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü - 29
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