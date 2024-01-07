Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü
Kars Sarıkamış'ta 109 yıl önce donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik çeşitli etkinliklerle anılıyor. Sarıkamış'ta anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi.
Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.