Sarıkılçık pirinci için yoğun mesai: Düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, Ilgaz Dağı'nın kar sularıyla beslenen tarlalarda çeltik ekimine başlandı. Dizlerine kadar ulaşan suyun içinde ter döken çiftçiler, sarıkılçık pirinci için yoğun mesai harcıyor.

Sarıkılçık pirinci için yoğun mesai: Düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor - 1

Türkiye’nin önemli pirinç üretim merkezleri arasında yer alan Tosya ilçesinde, Ilgaz Dağı'nın kar sularıyla beslenen Devrez Çayı çevresindeki köylerdeki tarlalar, "sarıkılçık" çeltiği ile buluşturulmaya başlandı. Bir önceki sezondan kalan anızları temizleyen çiftçiler, tarlaları suladıktan sonra "keşan" işlemini gerçekleştirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıkılçık pirinci için yoğun mesai: Düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor - 2

Toplamda 10 bin dekar alanda ekimin yapıldığı Tosya ilçesinde, coğrafi işaret tesciline sahip "Sarıkılçık" pirinci başta olmak üzere "Yaşar", "Maratelli" ve "Osmancık" çeşitlerinde pirinç yetiştiriliyor.

Sarıkılçık pirinci için yoğun mesai: Düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor - 3

3 GÜN BOYUNCA SUDA BEKLETİLİYOR

Tosya ilçesinde 10 yıldır sarıkılçık pirincini ektiklerini söyleyen Sevgi Çalışır, "İlk önce tohumu yıkıyoruz, sonra ıslatıyoruz. 3 gün boyunca suda bekletiyoruz. Sonra da tarlaları keşan ediyoruz. Keşandan sonra gübreleme oluyor. Dün akşam gübresini attık. Bugün de çeltik ekimini yapıyoruz. Biraz zahmetli oluyor ama hepsi de elimden geçiyor. Başka kimse olmayınca buradaki işler de bize düşüyor. Tarladan sofraya gelene kadar her aşamasına elimiz sürülüyor" dedi.

Sarıkılçık pirinci için yoğun mesai: Düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor - 4

''GENİYLE OYNANMAMIŞ BİR TOHUMDUR''

Ata tohumu, coğrafi işaretli sarıkılçık pirincinin önemine dikkat çeken Akif Bilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Sarıkılçık, ata tohumudur. Geniyle oynanmamış bir tohumdur. Biz de bunu ayakta tutmaya çalışıyoruz çiftçiler olarak. Tabii ki biraz meşakkatli bir iş. Aşamaları uzun ve ağır ama ne yazık ki emeğimizin karşılığını alamıyoruz. İlk önce tarlayı havalandırırız, pullukla ızgarayla sürüyoruz. Peşinden suyu veririz, aşama aşama keşanını yaparız. Daha sonra tohumunu atarız, yaklaşık 4-5 ay sonrada biçimini yaparız. Biz, ata tohumu sarkılçık ekiyoruz.

Kastamonu’nun, Tosya'nın meşhur sarıkılçık pirincidir. Çünkü şeker oranı düşüktür, yüzde 17’dir. ''Akçeltik'' diye de geçer. Osmanlının sofralarına girmiş bir pirinçtir. Diğer pirinçlerin şeker oranı yüzde 70-80 civarındadır. Bu yüzden sarıkılçık pirincini gönül rahatlığıyla tüm vatandaşlarımız, şeker hastaları tüketebilir.''

Sarıkılçık pirinci için yoğun mesai: Düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor - 5

Sarıkılçık pirincinin çok lezzetli olduğunu ifade eden Hasan Eryiğit ise "Şu anda pazarda yok satıyor. Ata tohumu bir pirinçtir. O yüzden çok kıymetlidir. Bir dönüme 17 kilo tohum atıyoruz. Pek kimyasal madde ya da ilaç kullanmıyoruz, doğal olarak üretmeye çalışıyoruz" dedi.

Sarıkılçık pirinci için yoğun mesai: Düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor - 6
Sarıkılçık pirinci için yoğun mesai: Düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor - 7
Sarıkılçık pirinci için yoğun mesai: Düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor - 8
Sarıkılçık pirinci için yoğun mesai: Düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor - 9
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