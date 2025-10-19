Sarıseki Kanyonu'nda korkutan görüntü: Şelale ve dere yok oldu

İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin dört büyük kanyonundan biri olarak bilinen Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşayan vatandaşların sıcak havalarda sığındığı noktalardandı.

Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini mest eden Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşanan son 65 yılın en kurak yılıyla birlikte kuruyarak sessizliğe büründü.