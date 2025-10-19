Sarıseki Kanyonu'nda korkutan görüntü: Şelale ve dere yok oldu
Kuraklık Hatay'ı da vurdu. Kentteki Sarıseki Kanyonu'nda yer alan şelale ve dere yok oldu.
Tüm yurtta etkili olan kuraklıktan Hatay da nasibini aldı.
İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye'nin dört büyük kanyonundan biri olarak bilinen Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşayan vatandaşların sıcak havalarda sığındığı noktalardandı.
Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini mest eden Sarıseki Kanyonu, bölgede yaşanan son 65 yılın en kurak yılıyla birlikte kuruyarak sessizliğe büründü.
Geçen yıla oranla yüzde 66 oranında yağışın azaldığı kentte, Sarıseki Kanyonu bölgesinde faaliyet gösteren alabalık tesisi de su olmayınca kapandı.
Bölge halkı, doğa harikasının yeniden hayat bulmasını bekliyor.