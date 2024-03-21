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Sarıyer Belediyesi hangi partide? Sarıyer Belediye başkanı kimdir? Sarıyer Belediye başkan adayları

Sarıyer Belediyesi hangi partide? Sarıyer Belediye Başkanı kimdir? Sarıyer Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Sarıyer Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Sarıyer Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Sarıyer yerel seçim sonuçları..

Sarıyer Belediyesi hangi partide? Sarıyer Belediye başkanı kimdir? Sarıyer Belediye başkan adayları - 1

SARIYER BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Sarıyer Belediyesini 114.810 alınan oy ve %55.97 oy oranı ile CHP adayı Şükrü Genç kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%55.97
  • AK Parti%41.45
  • Saadet Partisi%0.96
  • DSP%0.60
  • BBP%0.59
  • Vatan Partisi%0.16
  • Diğer%0.28

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıyer Belediyesi hangi partide? Sarıyer Belediye başkanı kimdir? Sarıyer Belediye başkan adayları - 2

SARIYER BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Sarıyer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç Kimdir?

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 1954 yılında doğan Şükrü Genç yaklaşık 60 yıllık Sarıyerli. İlköğrenimini Rumelihisarı semtindeki Şair Nigar İlkokulu’nda (1965), orta öğrenimini Emirgan Ortaokulu’nda (1969), lise öğrenimini ise Kabataş Erkek Lisesi’nde (1973) tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi-Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü’ne (1974–1975) devam etti. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölümü’nden 1982–1983 döneminde mezun oldu. Öğrenimi süresince Boğaziçi Üniversitesi’nde, mezuniyetinden sonra da Libya’da iki yıl çalıştı. 1985’te askerlik hizmetini yapmak üzere Türkiye’ye döndü. Askerlik hizmetini Tuzla Piyade Okulu’nda yedek subay olarak tamamladı. Askerliğini bitirdikten sonra Irak’ta bir inşaat firmasında şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yaptı.

1987 yılının ikinci yarısında Türkiye’ye döndü ve 2 yıl özel sektörde profesyonel yönetici olarak çalıştı. 1989 yılında kendi şirketini kurdu. Türkiye’de ve yurtdışında, özel sektöre sanayi binaları ve çeşitli inşaat işleri yaptı. İş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Siyasete 1988 yılında başlayan Şükrü Genç, Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) üyelik, ilçe-il-kurultay delegeliği, 1994–1999 yıllarında Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeliği yaptı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Sarıyer Belediye Başkan adayı oldu. CHP’nin seçimi kazanmasıyla 3 Nisan 2009 tarihinde Belediye Başkanlığı görevini devraldı. Sarıyer'de 5 yıllık hizmetinin ardından 2014 ve 2019 yerel seçimlerini de kazanarak, Sarıyer'de üç dönem üst üste seçilen ilk belediye başkanı unvanıyla tarihe geçti. Halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Şükrü Genç, 5 torun sahibi.

Sarıyer Belediyesi hangi partide? Sarıyer Belediye başkanı kimdir? Sarıyer Belediye başkan adayları - 3

SARIYER BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HÜSEYİN COŞKUN
  • MUSTAFA OKTAY AKSU
  • ERHAN VERGİLİ
  • ŞÜKRÜ GENÇ
  • İBRAHİM TEMUR
  • ZÜBEYİR SELMAN IŞIK
  • CAN ÖZEL
  • ALAEDDİN PINARBAŞI
  • İSMET TEMEL
  • MEHMET KUZULUGİL
  • SEYHAN KAYA
  • HÜLYA ARSLAN
  • AHMET RAUF BAHADIR
  • OSMAN GÜLER
  • TUGAY BULUT
  • AZİZ ÇEVİK
  • AYŞEGÜL ÖZSOY
  • RUHİ YILMAZ
  • DİLEK KIRCAOĞLU
  • RAMAZAN ERDOĞAN
  • AHMET GÖZCÜ
  • AYSEL KORKMAZ
Sarıyer Belediyesi hangi partide? Sarıyer Belediye başkanı kimdir? Sarıyer Belediye başkan adayları - 4

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