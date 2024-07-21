Sarıyer Belediyesi'nin su tankeri gecekonduya girdi: Ev sakinleri yaşadıkları dehşeti anlattı

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİM"

Su tankerinin eve girdiği esnada evde olduğunu söyleyen Gülzade Taşpınar, "Ben o esnada çocuğun yemeğini yediriyordum. Tanker eve girdiğinde evin içerisindeydik. Birden çatırtı sesi geldi. Deprem oluyor zannettim çünkü duvarlar çatladı. Bir abi geldi bizi evden çıkardı. Çünkü kapılar kilitlenmişti. O esnada 3 çocuğum ve ben vardık. Evden çıkamayınca benim sinirlerim boşaldı. Ama birileri bizi çıkardı. Evin tadilatı 5 gün sürer dediler.

Biz ailecek halamda kalacağız. Belediye ilgilendi evi yapacaklar. Büyük büyük tankerler sürekli bu yokuştan geçiyor. Geçen de kamyon gelmişti. Burası için bir çareyi bulsalar iyi olur." diye konuştu.