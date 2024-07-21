Sarıyer Belediyesi'nin su tankeri gecekonduya girdi: Ev sakinleri yaşadıkları dehşeti anlattı
İstanbul Sarıyer Belediyesi'ne ait su tankeri, Yeniköy'de manevra yaparken bir gecekonduya girdi. Tankerin su dolu olması nedeniyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek eve çarptı. Ev sakinleri kaza sırasında yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.
Olay, Yeniköy Bağlar Mahallesi Kalender Üstü Sokak’ta meydana geldi.
Sürücü ismi öğrenilemeyen Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait su tankeri, manevra yaparken tankerin su dolu olması sebebiyle kontrolünü kaybederek gecekonduya çarptı.