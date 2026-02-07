Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde ışık göründü. İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek

Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde ışık göründü.

İstanbul'da Maslak ve Levent gibi şehir içi trafiğin en yoğun olduğu bölgeleri Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlamayı hedefleyen tünel için TBM Çıkış Töreni yapıldı.