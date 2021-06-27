Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü

Sarıyer'de 11 katlı boş binanın çökmesi sonucu civarda park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı 27.06.2021 - 02:17

Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 1
Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak’ta yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü.
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 2
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 3
İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği binanın enkazında ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı kanaatine varıldı.
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 4
Bina yakınlarında park halindeki 3 otomobilin hasar gördüğü olayda, çevredeki başka binalarda da hasar olup olmadığının tespiti için çalışmalar sürüyor.
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 5
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 6
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 7
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 8
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 9
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 10
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 11
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 12
Sarıyer'de 11 katlı boş bina çöktü - 13

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