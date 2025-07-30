Sarıyer'de başına çöp poşeti geçirilmiş halde bulunmuştu: Soruşturmada yeni ayrıntılar
İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda başına siyah çöp poşeti geçirilmiş halde cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Usman Amriev'in Çeçen uyruklu olduğu ortaya çıktı. Amriev'in yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'ye geldiği ve Kütahya'daki bir üniversitede yarım dönem eğitim gördüğü öğrenildi.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy’de 28 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde yoldan geçen bir vatandaş, ormanlık alanda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.