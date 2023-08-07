Sarıyer’de denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu

İstanbul Sarıyer’de dün akşam saatlerinde denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 19 yaşındaki genç denizde kayboldu. Kaybolan gencin cansız bedeni sabaha karşı kıyıya vurdu.

Sarıyer’de denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu - 1

Sarıyer’de denize giren 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Kısırkaya Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa’dan Kısırkaya’ya yüzmek için gelen 3 kişi denize girdikten sonra dalgalara kapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sarıyer’de denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu - 2

Durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 19 yaşındaki Kemal Kaya dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri geldi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaybolan Kemal Kaya için arama çalışması başlatıldı. Ancak saatler süren aramalara rağmen talihsiz genç bulunamadı.

Sarıyer’de denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu - 3

CANSIZ BEDENİ SABAHA KARŞI KIYIYA VURDU

Çalışmalardan sonuç alınamayınca, arama çalışmalarına ara verildi. Kaybolan gencin ailesi ve yakınları gece boyunca plajda bekledi. Sabah saat 05.00 sıralarında Kemal Kaya’nın cansız bedeninin kıyıya vurduğunu gören yakınları jandarmaya haber verdi.

Sarıyer’de denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu - 4

Yaşamını yitiren 19 yaşındaki Kemal Kaya'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Sarıyer’de denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu - 5

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sarıyer’de denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu - 6
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