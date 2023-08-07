Sarıyer’de denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu
İstanbul Sarıyer’de dün akşam saatlerinde denize giren 3 kişi dalgalara kapıldı. 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 19 yaşındaki genç denizde kayboldu. Kaybolan gencin cansız bedeni sabaha karşı kıyıya vurdu.
Sarıyer’de denize giren 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Kısırkaya Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Gaziosmanpaşa’dan Kısırkaya’ya yüzmek için gelen 3 kişi denize girdikten sonra dalgalara kapıldı.