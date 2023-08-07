Sarıyer’de denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu

Durumu fark eden vatandaşlar yardıma koştu. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 19 yaşındaki Kemal Kaya dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri geldi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kaybolan Kemal Kaya için arama çalışması başlatıldı. Ancak saatler süren aramalara rağmen talihsiz genç bulunamadı.